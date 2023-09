Na de aankondiging in juli en een teaser eerder deze week, is het moment nu daar: Electronic Arts toont voor het eerst EA Sports UFC 5. In de trailer hieronder krijg je de eerste beelden van de vechtgame te zien en tevens is de releasedatum bekendgemaakt: op 27 oktober ligt de game in de winkels.

EA Sports UFC 5 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. We kregen de game onlangs al te zien en zodadelijk mag je een uitgebreide preview verwachten met nog veel meer informatie over de aanstaande UFC-game.