Nintendo heeft het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket weer van een update voorzien wat betreft klassieke games. Zo hebben ze vier nieuwe titels toegevoegd en hier zitten drie games bij die nooit eerder het levenslicht buiten Japan zagen dan nu.

De uitzondering op de regel is Quest for Camelot, die wel in het Westen is verschenen.

Quest for Camelot (GameBoy Color)

Kirby’s Star Stacker (SNES)

Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day! (NES)

Mech Fight (NES)

Voor Kirby’s Star Stacker geldt wel dat die game als Game Boy game ooit in het westen is verschenen, maar de SNES versie was destijds (1998) exclusief voor Japan. De games zijn enkel beschikbaar als je het juiste abonnement op Nintendo Switch Online hebt. Dit abonnement kun je hier aanschaffen.