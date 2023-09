Vorig jaar juli werden we door Annapurna Interactive en Heart Machine op de hoogte gesteld dat Solar Ash ook naar de Xbox One en Xbox Series X|S zou komen. Nu weten we wanneer dat zal gebeuren en tevens hebben we vernomen dat het spel ook voor de Nintendo Switch zal verschijnen.

Solar Ash is een sciencefiction avonturen/platformgame waarin je je een weg moet zien te banen in ‘The Ultravoid’. Niet alleen vijanden, maar ook talloze obstakels maken het je moeilijk. Dit avontuur kun je beleven vanaf 14 september 2023 op de Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Een nieuwe video laat zien wat je van Solar Ash kunt verwachten en dat check je hieronder.