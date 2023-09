Een poosje terug werd duidelijk dat Microsoft en Discord een nieuwe feature zouden toevoegen aan de communicatie app. Namelijk de optie om games direct vanaf de Xbox naar Discord groepen te streamen, wat bij de aankondiging enkel beschikbaar was in de testomgeving.

Nu enige tijd later heeft Microsoft aangekondigd dat de update voor iedereen beschikbaar is, daarmee is de feature officieel uitgerold. Dus mocht je vanaf je Xbox Series X|S content willen streamen naar Discord, dan is dat vanaf nu mogelijk vanaf de console.

Een andere belangrijke update die met de meest recente systeemupdate meekomt is Variable Refresh Rate (VRR) voor beide modellen. Om deze optie in te stellen zul je naar de algemene tv/scherm-instellingen moeten gaan en daar kan je dan VRR instellen in drie opties: altijd aan, alleen gamen of uit.

Andere nieuwe features of aanpassingen zijn:

Het is nu gemakkelijker om beloningen te vinden op de Xbox. Dit via de ‘Rewards’ tab die gevonden kan worden door de Xbox knop ingedrukt te houden en dan naar Profiel & Systeem te gaan. Onder Profiel kun je vervolgens ‘My Rewards’ vinden.

Als een vriend een game aan het spelen is, dan kun je nu via het profiel van die vriend in kwestie vragen of je de game kunt joinen. De vriend krijgt dan een notificatie waarna die kan bevestigen of je kunt joinen, of juist niet.

Het is nu mogelijk om voice reports op te nemen en in te dienen als het volgens jou over de schreef gaat.

De notificaties van de wishlist in de Xbox Store zijn beter. Je krijgt nu melding als een game op die lijst van pre-order naar release over gaat en wanneer een titel op je lijst in Game Pass verschijnt.

Je kunt gemakkelijker accessoires koppelen aan je Xbox, zonder dat je van de bank moet opstaan. Dit kan via de Accessoires app, waarbij je moet kiezen voor de ‘Connect a Device’ optie.

De systeemupdate is vanzelfsprekend gratis beschikbaar voor de consoles en valt nu te downloaden. Geen prompt gehad dat er een update beschikbaar is? Dan is het even geduld hebben, je krijgt vroeg of laat vanzelf melding.