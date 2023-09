Als je de titel leest zou je haast denken dat dit niks nieuws is, maar het ligt net even wat genuanceerder. Ontwikkelaars kunnen al een behoorlijk lange tijd aangeven of een game controller ondersteuning heeft, maar dit beperkt zich vaak tot controllers met een Xbox-layout. Games die controllers van Sony en Nintendo ondersteunen zijn er ook genoeg, maar worden op dit moment nog niet duidelijk aangeduid.

In oktober introduceert Steam daarom de mogelijkheid om te filteren per type controller. Dit zal het voor pc-gamers makkelijker maken om titels te vinden die ook hun favoriete controller ondersteunen. Er zit wel een kleine maar aan en dat is dat ontwikkelaars zelf moeten aangeven welke controllers ondersteuning kennen om het in de filters terug te laten komen.

Indien een game bijvoorbeeld nog geen Sony controller ondersteuning biedt, benadrukt Valve dat dit gemakkelijk in games te implementeren is door middel van Steamworks. Dit zeker als er al Xbox controller ondersteuning aanwezig is.