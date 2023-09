Als je aan Nintendo denkt, denk je aan gaming. Volgens Doug Bowser, de hoogste baas van Nintendo of America, klopt deze stelling niet meer, want het bedrijf is aan het veranderen.

Bowser heeft in een interview met The Washington Post verklaard dat Nintendo evolueert tot een entertainmentbedrijf. Dit gebeurt omdat het Japanse bedrijf zich niet langer uitsluitend op gaming richt. Zo zijn er onder andere pretparken gebaseerd op Nintendo-personages en is er een animatiefilm over Mario uitgebracht, die ook nog eens buitengewoon succesvol was. Tevens zijn er verschillende LEGO-sets beschikbaar, waaronder een bouwpakket van de NES.

Tegenwoordig is Nintendo dus op veel meer gebieden actief dan alleen maar gaming. Bowser benadrukt echter dat gaming de topprioriteit van het Japanse bedrijf zal blijven, dus fans hoeven niet bang te zijn dat er minder games zullen verschijnen voor huidige en toekomstige generaties consoles.