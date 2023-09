Grote, exclusieve titels zoal God of War of Spider-Man krijgen een speciale PlayStation bundel van Sony. Dit geldt ook voor multiplatform games zoals Call of Duty en dergelijke. Ook met FIFA – nu EA Sports FC – is dit regelmatig gedaan. Dat lijkt ook dit jaar weer te gebeuren, want de bundels zijn al gelekt.

Niemand minder dan bekend dataminer en leaker billbil-kun heeft namelijk twee PS5-bundels gelekt. Zowel de standaard PS5 als de digital-only editie wordt voorzien van een bundel. In deze bundel krijg je uiteraard een PS5, een download code voor de game zelf en vouchers voor in-game content. Deze vouchers bestaan uit Ultimate Team content, namelijk een Rare Players Gold Pack en drie iconische spelers die je voor vijf matches kunt gebruiken.

Deze bundels gaan over de toonbank voor een prijs van € 619,99 voor de standaard PS5 of € 519,99 voor de digital-only PS5. Deze prijzen zijn gebaseerd op prijzen uit Frankrijk. Een officiële aankondiging ontbreekt nog, dus het is even afwachten of dit allemaal juist is.