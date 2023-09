De Xbox-afdeling van Microsoft zal tijdens de Tokyo Game Show 2023 een presentatie gaan houden. Deze zal onder de naam ‘Xbox Digital Broadcast’ worden uitgezonden.

De digitale uitzending zal onder andere updates bevatten over games van Xbox Game Studios en Bethesda Softworks, die momenteel in ontwikkeling zijn. Daarnaast worden titels getoond die zijn gemaakt door Japanse en Aziatische ontwikkelaars en er worden aankondigingen gedaan over games die naar Xbox Game Pass zullen komen.

De Xbox Digital Broadcast zal op 21 september om 11:00 uur worden uitgezonden en is te bekijken via het officiële YouTube-kanaal van de Tokyo Game Show