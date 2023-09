Altijd al een carrière in geestverruimende middelen geambieerd? Dan is het in GTA Online natuurlijk interessant om je bezig te houden met Acid Lab Sell Missions. Dat is nu nog aantrekkelijker, want het spelen van die missies levert je dubbele beloningen op, zowel in GTA$ als RP.

Meer van de Arena War Series of het overvallen van pantservoertuigen? Dan is dat eveneens lucratief, want je krijgt bij deelname aan dergelijke activiteiten eveneens dubbele GTA$ en RP. Verder is de update van deze week niet al te bijzonder, maar alle resterende details in het onderstaande overzicht.

Terugkerende speltypen: Motor Wars, Overtime Rumble, Hasta La Vista, Siege Mentality en Come Out to Play

Voertuigen in de showroom van Premium Deluxe Motorsport: De Annis 300R (sportwagen), Declasse Tahoma Coupe (musclecar), Weeny Issi Rally (SUV), Dinka Jester RR (sportwagen) en de Dinka Kanjo SJ (coupé)

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: DeOcelot Virtue (supercar) en Benefactor SM722 (supercar)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Grotti Stinger GT (klassieke sportwagen)

LS Car Meet Test Rides: De Överflöd Entity XF (supercar, 40% korting), de Weeny Dynasty (klassieke sportwagen, 50% korting) en de Enus Super Diamond (sedan)

Te winnen in de LS Car Meet: Als je twee dagen op rij in de top 3 van de LS Car Meet Series finisht, verdien je de Vulcar Nebula Turbo (klassieke sportwagen), die deze week terugkeert in GTA Online

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: De Pegassi Weaponized Ignus (supercar)

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Ron Alternates en Elysian Island

Natuurlijk zijn er ook weer aanbiedingen. Zo zijn verschillende voertuigen tegen een aantrekkelijkere prijs verkrijgbaar en mocht je je in de Acid Lab activiteiten willen storten, dan schaf je upgrades en modificaties nu met 40% korting aan. Alle aanbiedingen hieronder op een rijtje:

MTL Brickade 6×6 (service) – 40% korting

Acid Lab Upgrades en Modifications – 40% korting

Benefactor SM722 (supercar) – 30% korting

Weeny Issi Rally (SUV) – 30% korting

Överflöd Entity XF (supercar) – 40% korting

Dinka Kanjo SJ (coupé) – 40% korting

Weeny Dynasty (klassieke sportwagen) – 50% korting

Buckingham Valkyrie (helikopter) – 50% korting

Vapid Apocalypse Dominator – 40% korting

Vapid Future Shock Dominator – 40% korting

Vapid Nightmare Dominator – 40% korting

Vapid Dominator – 40% korting

Mocht je een bezoekje brengen aan de Gun Van, dan profiteer je momenteel van 20% korting op de Railgun. GTA+-leden ontvangen 50% korting op de aanschaf van granaten. Verder profiteren leden nog van deze voordelen: de Annis Apocalypse ZR380, Gratis Anodized Burgundy Pearl en Dark Holographic Chameleon Wheel Paints, Gratis Soft Pink Pearl Chameleon Paint, De Fist Fury Outfit (V), Love Fist Tee en Love Fist Shortsleeve Shirt. Tot slot scoren zij ook nog 2x GTA$, RP en AP voor de Arena War Series (deze week stapelbaar tot 4x).