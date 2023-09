Jean-Claude Van Damme heeft door zijn vele rollen in actiefilms een soort cultstatus opgebouwd en hij is daarom uitermate geschikt om een rol te spelen in Mortal Kombat 1. Hoewel hij niet in het verhaal terugkomt, zal er wel een skin van hem beschikbaar zijn voor Johnny Cage.

Warner Bros. Games en NetherRealm Studios hebben nu een nieuwe trailer uitgebracht waarin we Van Damme in actie zien. Hij is te bemachtigen door de Premium Edition aan te schaffen, die je toegang geeft tot de eerste Kombat Pack waar Van Damme deel van uitmaakt.