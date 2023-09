Bij bouwblokjes denk je al snel aan LEGO, gezien dat het meest prominente merk is in dat segment. Er zijn echter andere partijen die soortgelijke producten aanbieden, zoals MEGA. In feite is het gewoon initiatie LEGO en waar we voor gelicenseerde sets vooral bij de Deense fabrikant moeten zijn, heeft MEGA nu ook iets leuks.

Ze hebben namelijk een Xbox 360 bouwset aangekondigd die komt met een ‘exemplaar’ van Halo 3. De set is in de Verenigde Staten in pre-order te plaatsen voor $150,-, maar het is niet bekend of dit ook naar het Westen komt.

De set is iets kleiner dan de oorspronkelijke console en wordt geleverd met accessoires, zoals de controller, een HDD en werkende lichtjes. Of de Red Ring of Death hieronder valt is niet duidelijk, al achten wij die kans klein.

Verder zijn de panelen op de console te verwijderen, zodat je ook een kijkje binnenin kunt nemen. De set is vanaf 8 oktober verkrijgbaar.