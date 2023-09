Laat de kleinere schaalgrootte van Mirage je niet misleiden: Ubisoft ziet de toekomst van de Assassin’s Creed franchise absoluut nog steeds groots in. De volgende titel in het rijtje – die voorlopig de codenaam ‘Red’ opgeplakt krijgt – zou immers weer een RPG in een grote open wereld moeten zijn. Insider Gaming heeft in een artikel nog wat informatie over de game vrijgegeven. De setting (het feodale Japan) en de twee protagonisten (een Afrikaanse vluchteling en een shinobi) zijn weer van de partij, maar ook enkele nieuwe details passeren de revue.

Zo zou Assassin’s Creed: Codename Red zich voor zijn stealth gameplay hebben laten inspireren door de Splinter Cell-games. Je zal je met andere woorden kunnen verstoppen in de schaduwen en lichten kunnen doven om meer duisternis te creëren. Ook interessant: het spel zou breekbare omgevingselementen hebben, al weten we nog niet hoeveel impact die destructiviteit op de gameplay zal hebben. We hebben het potentieel leukste nieuws voor het laatst bewaard: Codename Red zou op dit moment al volledig speelbaar moeten zijn. De game verschijnt in 2024.