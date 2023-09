Zoals bij elke Bethesda game verschijnen er snel na de release allerlei mods en dat is bij Starfield niet anders. De spelers zijn erg creatief en dagelijks komen er nieuwe mods bij, maar dit is dan pas het begin. De game zal namelijk nog officiële modding tools krijgen en daarover heeft Todd Howard gemeld dat we dat in 2024 mogen verwachten.

In gesprek met Famitsu geeft de man achter Starfield aan dat spelers straks vrijwel alles kunnen doen wat in het verleden ook mogelijk was: alle vrijheid qua modding dus. De officiële tools zullen in de loop van 2024 verschijnen en de reden dat het even duurt is omdat ze het gelijk goed en groots willen aanpakken.

“When the mods are ready, you will be able to do almost anything as we have done in the past, and the mods will be supported next year, but we will do it in a big way because we love it too.”

Hoewel het dus nog even wachten is, hebben de spelers nu wel al de vrijheid om mods te maken voor de pc-versie van de game. Zodra de officiële tools er zijn is het aannemelijk dat de Xbox versie van Starfield ook uitgebreide ondersteuning krijgt.