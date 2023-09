THQ Nordic en Pieces Interactive zijn hard aan het werk met de reboot van Alone in the Dark. De release is nog zo’n vier maanden van ons verwijderd, en om fans hongerig te houden voor de game heeft THQ Nordic een nieuwe trailer uitgebracht. Hierin wordt een blik geworpen op de diverse monsters waar je voor zult moeten waken in Alone in the Dark.

In de video is creature concept designer Guy Davis aan het woord, waarin hij zijn visie deelt achter het design van de monsters. De stem van Davis wordt natuurlijk ook begeleid door een aantal beelden van de diverse monsters.

Alone in the Dark staat gepland voor een release op 16 januari voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.