Nintendo heeft een octrooi aangevraagd voor technologie die we mogelijk terug zullen zien in de controller voor Nintendo’s nieuwe console. Het octrooi omschrijft een magnetische joystick die gebruikmaakt van ‘magnetorheologische vloeistof’ (MRC)

Het octrooi beschrijft een joystick die een ‘magnetorheologische vloeistof’ (MRF) bevat, die de vloeibaarheid verandert afhankelijk van de intensiteit van een magnetisch veld. De technologie lijkt te zijn voor een vorm van haptische feedback, de vloeistof kan verdikken om weerstand op te bouwen en verdunnen om de joystick juist makkelijker beweegbaar te maken.

Of de technologie die wordt omschreven in het octrooi ook nog andere doeleinden kan hebben, zoals het verhelpen van stick drift, is niet duidelijk.