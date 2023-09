Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat games meerdere grafische opties aanbieden. Forza Motorsport biedt je er drie, tenminste als je een Xbox Series X hebt. De drie beschikbare modi zijn: Performance, Performance RT en Visuals.

Als je voor de eerste optie kiest, speel je de game in 4K met 60 frames per seconde. Als je een goede framerate wilt behouden en tegelijkertijd ray tracing wilt inschakelen, is Performance RT de juiste keuze. Hierbij wordt echter wel gebruik gemaakt van een variabele resolutie.

Ben je iemand die graag games in de best mogelijke grafische kwaliteit speelt, dan is de Visuals modus de beste optie. Hiermee blijft de resolutie hetzelfde als in de Performance modus, maar de game ziet er visueel beter uit en maakt gebruik van ray tracing. Dit gaat echter wel ten koste van de framerate, aangezien deze wordt verlaagd naar 30 frames per seconde.

Gisteren werd er een nieuwe video gepubliceerd van de racegame en die kan je hier bekijken.