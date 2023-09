Verschillende mediabronnen hebben vorige week gemeld dat er tijdens gamescom 2023 tech-demo’s werden getoond van de Nintendo Switch 2. Eén daarvan was The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Er is nu wat meer informatie naar buiten gekomen over deze demo.

Insider NateTheHate heeft tijdens zijn podcast aangegeven dat de Breath of the Wild-demo draaide op 4K en 60 frames per seconde. Bovendien waren de laadtijden razendsnel. Op de huidige Switch duurt het ongeveer een halve minuut om van het menu naar de game te gaan via een opgeslagen spel. In de Switch 2-demo was het slechts een kwestie van een ogenblik voordat je in de game zit.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de demo’s die tijdens de gamescom getoond werden, niet op de eigenlijke hardware draaiden. Er werd gebruik gemaakt van hardware met ’target specs’ voor de opvolger van de Switch.

Verder staat maart 2024 ter discussie voor Nintendo volgens de insider. Dit zou de releasemaand van de nieuwe console kunnen zijn of de maand waarin de Switch 2 wordt onthuld. De originele Switch werd uitgebracht op 3 maart 2017, dus het lijkt te wijzen op een mogelijke releasedatum.