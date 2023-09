Microsoft introduceerde ooit de Achievements voor hun games op de Xbox, die samen een gamerscore opbouwen door spelers punten te geven naargelang de activiteiten die ze voltooien in games. Sony kwam een aantal jaar later met een antwoord in de vorm van Trophies en tegenwoordig is het een vast gegeven dat games van dit soort extra verzamelelementen zijn voorzien.

Voor games op de PlayStation is de platinum Trophy een ultieme bevestiging van het doel dat je gehaald hebt, daar waar je met Xbox games gewoon (doorgaans) voor 1.000 punten gaat. Een platinum Trophy voelt in die zin als een net iets grotere beloning, al kan dat natuurlijk per speler verschillen.

In dat kader sprak journalist Jez Corden van Windows Central met iemand van Xbox op de gamescom over het Achievement systeem. Op basis van dat gesprek meldt Corden (via Xbox Two podcast) nu dat Microsoft overweegt om platinum Achievements te introduceren. Dit kan echter wel even duren, omdat dit niet hoog op de prioriteitenlijst staat.

Mocht zoiets er komen, zou dat je motiveren om meer voor de Achievements te gaan spelen?