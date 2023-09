Na eerdere geruchten is de kogel nu door de kerk, morgenmiddag zendt Nintendo een nieuwe Nintendo Direct uitzending uit. Deze uitzending begint om 16:00 uur en zal ongeveer 40 minuten duren. De focus van de uitzending ligt op de games die deze winter voor de Nintendo Switch uitkomen.

We krijgen wellicht meer te zien van Super Mario Bros. Wonder en Nintendo kennende hebben ze nog wel wat verrassingen achter de hand. Morgenmiddag kan je natuurlijk live de nieuwe Nintendo Direct hier op PlaySense kijken en de nieuwtjes zullen we apart delen.