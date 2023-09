De Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games timmert al jaren aan de weg met hun We Were Here franchise. Inmiddels zijn er vier delen beschikbaar en vandaag komen ze met een spin-off in de vorm van We Were Here Expeditions. Deze game is naast vandaag aangekondigd ook gelijk uitgebracht.

De game is qua omvang wat kleiner, aangezien je er met een paar uurtjes wel doorheen bent. Onder het ‘Expeditions’ label wil de ontwikkelaar – afhankelijk van het succes – mogelijk op termijn meerdere kortere games uitbrengen, die ideaal zijn voor tussendoor.

Hoewel de game qua omvang dus wat kleiner is, biedt het vergelijkbare gameplay als de volwaardige games in de franchise. Kortom, je kunt het avontuur weer met twee man in coöp doorlopen en het beste nieuws is misschien wel dat de game gratis is op de PlayStation, Xbox en pc.

Weet wel dat je tot 13 oktober de tijd hebt om de game gratis te claimen, nadien zal de titel enkel tegen betaling verkrijgbaar zijn. Hieronder de trailer die een indruk van de game geeft en je mag op korte termijn ook onze review verwachten.