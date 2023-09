Vandaag is Xbox Live Gold officieel vervangen door Game Pass Core. Microsoft heeft al aangekondigd dat abonnees van Game Pass Core toegang krijgen tot meer dan 25 games en deze belofte wordt ruimschoots waargemaakt.

De bibliotheek van titels die bij de lancering van Game Pass Core wordt geïntroduceerd, bestaat uit 36 games. De aangeboden spellen omvatten zowel first-party als third-party titels, zoals Halo 5, INSIDE en PowerWash Simulator. De volledige lijst is als volgt:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Het is de bedoeling dat deze lijst 2 tot 3 keer per jaar wordt bijgewerkt. Game Pass Core biedt verder dezelfde functies als Xbox Live Gold, zoals online gamen, speciale deals en kortingen en Free to Play Days.