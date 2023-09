In november verschijnt Call of Duty: Modern Warfare 3 en die game zal in de multiplayer een hoop bekende maps bevatten. Alle 16 maps uit de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 (uit 2009) zijn namelijk in geüpdatete vorm beschikbaar in deze shooter.

Hieronder vallen Afghan, Highrise, Favela en meer. In een nieuwe video gaat Sledgehammer Games dieper in op het moderniseren van deze klassieke maps met daarbij een scherp oog op de originele feeling, want die mag natuurlijk niet verloren gaan.

Terwijl ze het hierover hebben krijg je uiteraard de maps te zien, check het hieronder. Voor meer uitgebreide toelichting kan je terecht bij dit artikel.