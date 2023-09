Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat Mario en Donkey Kong samen het gevecht aangaan in Mario vs. Donkey Kong. De van oorsprong Game Boy Advance game komt op 16 februari 2024 uit voor de Nintendo Switch, waarbij de oorspronkelijke (eerste) game vanzelfsprekend helemaal is geoptimaliseerd voor het meer moderne platform.

Een nieuwe feature is de mogelijkheid om de game lokaal in coöp te spelen en natuurlijk ontbrak het niet aan een trailer, die je hieronder kunt bekijken. Het is mogelijk om de game later vandaag in pre-order te plaatsen in de Nintendo eShop.