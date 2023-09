In 2005 verscheen Another Code: Two Memories voor de Nintendo DS en in 2009 verscheen de opvolger, Another Code: R – A Journey voor de Nintendo Wii. Deze games komen nu terug in een collectie met de naam Another Code: Recollection.

Deze uitgave zal op 19 januari 2024 verschijnen voor de Nintendo Switch. Niet bekend met de games of je geheugen een beetje opfrissen? Check dan de onderstaande trailer voor een goede indruk.