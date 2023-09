Luigi mag weer op spokenjacht in een avontuur dat hij reeds beleefd heeft: Luigi’s Mansion 2 HD. Deze van oorsprong Nintendo 3DS-game is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch en staat gepland voor een release in de zomer van 2024.

Hoewel het nog even wachten is op deze heruitgave, liet Nintendo de game tijdens de Direct uitzending van vandaag wel weer zien. Geniet hieronder van de trailer en we hebben tevens een korte omschrijving met een algemene duiding van de titel.