Begin november kun je weer aan de slag met de vele microgames van Wario, want dan wordt WarioWare: Move It! uitgebracht voor de Nintendo Switch. Een nieuwe video geeft je wat meer informatie over de game.

Om de meer dan 200 microgames te kunnen spelen, worden een aantal ‘forms’ gebruikt. Dit zijn specifieke houdingen die dienen als startpositie. Vanuit deze positie moet je de betreffende microgame voltooien. Hoe dit eruitziet, kun je hieronder bekijken.