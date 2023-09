Ongeveer een jaar geleden verscheen Trombone Champ op pc wat, zoals de titel natuurlijk al doet vermoeden, een absoluut modern meesterwerk is. Waarom dachten ze bij Activision in hemelsnaam dat wij als gamers graag op een plastic gitaartje willen spelen? We zaten allemaal te wachten tot we op hét ultieme instrument konden gaan spelen: de trombone.

De pc-versie was natuurlijk pas het begin, waarin je de noten met jouw muis moest selecteren. De Switch-versie doet hier even een schepje bovenop met motion controls. Bij deze aankondiging is een plastic trombone-accessoire helaas nog niet onthuld, maar dat zal toch nog wel komen?

Trombone Champ is helaas niet compatibel met die vuvuzela die nog ergens in jouw kelder ligt te verstoffen na het WK van 2010. Trombone Champ is vanaf nu beschikbaar in de Nintendo eShop en kost € 12,49.