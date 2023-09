Helldivers 2 werd in mei officieel aangekondigd en nu een paar maanden later heeft de ontwikkelaar tijdens de State of Play uitzending nieuwe coöp gameplay laten zien. Die nieuwe beelden geven een duidelijk beeld van hoe je met elkaar moet samenwerking om de gevaarlijke wereld te trotseren.

Die nieuwe beelden kan je uiteraard hieronder bekijken. Daarbij heeft de ontwikkelaar ook aangekondigd dat de game vanaf 22 februari in pre-order te plaatsen valt op zowel de PlayStation 5 als pc. De release van Helldivers 2 staat gepland voor 8 februari 2024 op beide platformen.