Ontwikkelaar Ascendant Studios bracht ons vorige maand Immortals of Aveum, wat een prima game is. De titel blijkt echter onder verwachting te hebben gepresteerd en als gevolg daarvan heeft de ontwikkelaar ongeveer 45% van het team moeten laten gaan.

Oprichter Bret Robbins heeft via X een verklaring naar buiten gebracht en hoewel hij niet specifiek over de reden spreekt, sprak Polygon met nu ex-werknemers die dit als reden te horen hebben gekregen. Met het ontslag van een goed deel van de werkkracht, kan de studio blijven voortbestaan.

Bij de studio waren 80 tot 100 mensen werkzaam en er zijn pakweg 40 mensen ontslagen. Het is niet bekend of deze personen binnen de EA familie een plek elders hebben gekregen of letterlijk nu op straat staan.