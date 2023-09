Nintendo heeft reeds laten weten dat zij bezig zijn met het bouwen van de ‘Nintendo Gallery’ in Kyoto, een museum dat de historie van het bekende Japanse bedrijf zal tonen. Dit museum heeft een naamsverandering ondergaan en het is ook bekend wat de planning is voor de opening.

Nintendo heeft voor een meer logische naam gekozen dan Nintendo Gallery, namelijk ‘Nintendo Museum’. Als het bouwen verder volgens de planning verloopt, zal het gebouw eind maart 2024 gereed zijn. Het is dan de bedoeling om in datzelfde jaar de deuren voor het publiek te openen.

Nintendo belooft zo snel mogelijk meer informatie te geven over het Nintendo Museum.