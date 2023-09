Walking Simulators lijken qua gameplay vaak sterk op elkaar. Er is echter een game onderweg naar de PlayStation 5 en pc die zelfs binnen dit genre origineel uit de hoek komt.

In Baby Steps speel je als een werkloze kluns die op een dag ontdekt dat hij over een bijzondere kracht beschikt: het vermogen om het ene been voor het andere te zetten. Hij maakt meteen gebruik van deze kracht en begint aan een avontuur in de wijde wereld. Dit blijkt alleen niet zo eenvoudig als het klinkt.

In Baby Steps maak je alleen gebruik van je benen om verder te komen. Als je bijvoorbeeld een verhoging wilt bereiken, moet je een manier vinden om dat te doen met alleen je benen. Hoe dit in de praktijk werkt, kun je zien in de onderstaande video. Baby Steps staat gepland voor de zomer van 2024.