Sony en Square Enix hebben eerder deze week een nieuwe trailer van Final Fantasy VII Rebirth getoond en ook werd de releasedatum bekendgemaakt. Heel lang hoeven we niet meer op de game te wachten, want de release staat gepland voor 29 februari 2024.

De game verschijnt dan exclusief voor de PlayStation 5, maar die exclusiviteit is mogelijk van korte duur. Zoals in de kleine lettertjes in de trailer te zien valt, is de game exclusief voor het platform van Sony tot en met 29 mei 2024. Een periode van 3 maanden dus.

Dat is korter dan ‘gebruikelijk’, aangezien Final Fantasy VII Remake en Final Fantasy XVI beide een exclusiviteitsperiode van 6 maanden hadden. Of Final Fantasy VII Rebirth na 29 mei ook snel naar andere platformen komt is natuurlijk een ander verhaal, doorgaans gaat er vrij veel tijd overheen.