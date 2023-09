In tegenstelling tot Sony en Nintendo deelt Microsoft vrijwel nooit cijfers aangaande de Xbox. Best vervelend, want zo kunnen we niet goed zien waar ze precies staan. Toch komen er af en toe wat details naar buiten, al is het niet via de officiële kanalen.

Volgens Craig McNary, marketing bij Xbox, is Xbox Game Pass in augustus 2023 de kaap van 30 miljoen gebruikers gepasseerd. Dit is een groei van ongeveer 1 miljoen gebruikers tegenover november 2022 toen uit vrijgegeven informatie (vanwege de overname van Activision Blizzard) bleek dat het aantal op 29 miljoen stond.

McNary deelde deze informatie in een post op LinkedIn, maar dat mocht niet naar buiten komen – of het klopt niet. Binnen een paar minuten na het delen van deze info werd het bericht aangepast, waarbij het aantal gebruikers werd weggehaald. Het valt dus met een korreltje zout te nemen.

Ter vergelijking, het aantal PlayStation Plus abonnees schommelt doorgaans rond de 44 miljoen.