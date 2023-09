In Ghostwire: Tokyo werden de straten van de Japanse hoofdstad omgevormd tot een waar slagveld, waar geesten in alle vormen en maten samen met een hoop creaturen uit de plaatselijke mythologie de boel onveilig maakten. Niet meteen de gezelligste plaats om te vertoeven, maar het leverde een alleraardigste game op, die het behoorlijk goed deed – zowel bij critici als aan de kassa. Dat laatste blijkt nog maar eens uit een recent behaalde mijlpaal.

Op het officiële X-account van de game kunnen we immers lezen dat Ghostwire: Tokyo inmiddels al door meer dan zes miljoen gamers gespeeld is. Een knap aantal, dat de komende weken en maanden hopelijk nog wat meer de hoogte in zal gaan, want na de toevoeging van de titel aan Xbox Game Pass is het aantal spelers snel en flink toegenomen. Benieuwd of de game wat voor je is? Check dan onze review.