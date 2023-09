Microsoft heeft momenteel een aanzienlijk aantal exclusieve games in ontwikkeling, die worden geproduceerd door hun eigen studio’s. Maar dat is niet het enige, want er zijn ook meerdere titels in ontwikkeling die exclusief zullen zijn voor pc en Xbox, maar worden gemaakt door externe partners.

Er is een video opgedoken van GDS 2023, waarin Crystin Cox, Director of Live Game Operations bij Xbox Game Studios, heeft aangekondigd dat er ‘meer dan een dozijn’ exclusieve titels in ontwikkeling zijn bij third-party ontwikkelaars.

“There are quite a lot of projects that we’re working on right now and we have over a dozen games that we are currently working on. Every single one of those projects is totally unique and we approach them in a very bespoke way.”