Op 17 november zal Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin in de winkels liggen. Als je niet weet wat je van deze titel kunt verwachten, dan kan een nieuwe video van het spel je hier vast bij helpen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin is een real-time strategy game en dit soort spellen zijn traditioneel het meest geschikt voor pc. Echter zie je steeds vaker dat games in dit genre ook de overstap naar consoles maken. Dat geldt ook voor dit spel.

De game komt naast pc ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.