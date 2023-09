Volgens documenten die openbaar zijn geworden dankzij Microsofts rechtszaak tegen de Federal Trade Commission (FTC), heeft Nintendo aan het einde van 2022 Activision Blizzard geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe console van de platformhouder, aldus The Verge, die de documenten heeft ingezien.

We hadden natuurlijk wel al een idee dat dit gaande was, zo werd dankzij de rechtszaak al eerder bekend dat verwacht wordt dat de Switch opvolger vergelijkbaar in kracht zal zijn met de PS4 en Xbox One. Het meest noemenswaardige is de datum waarop dit gebeurde, dit geeft namelijk aan dat Nintendo al langere tijd bezig is om zijn grootste partners te informeren, niet allerminst belangrijk als je ook third-party ondersteuning wilt rondom de lancering van je nieuwste console.

Dat Activision Blizzard de nieuwe console van Nintendo zou gaan ondersteunen is overigens ook geen verrassing, Microsoft en Activision hebben namelijk al eerder laten weten dat Call of Duty in ieder geval zal worden uitgebracht op het nieuwe platform. De verwachting is dat Activision Blizzard ook een groot deel van zijn andere games op het platform zal uitbrengen. De opvolger van de Switch zou naar verluidt in 2024 moeten verschijnen.