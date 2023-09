De rechtszaak tussen Microsoft en de FTC is in het verleden al een schitterende bron van informatie geweest en hoewel Microsoft in eerste instantie het gelijk kreeg van de rechter, is de zaak nog niet afgedaan vanwege een hoger beroep. Er zijn nu veel nieuwe documenten ingediend bij de rechtbank, maar die zijn nu ook al op straat komen te liggen.

Zo leren we dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Xbox console voor volgend jaar. Ook weten we nu wat de toekomstplannen van Microsoft zijn. Tegen 2028 verwacht Microsoft hun cloud gaming platform volledig beschikbaar te hebben om samen met de hardware de beste ervaring te bieden in de zin van ‘cloud hybrid games’.

De documenten bevatten een roadmap die Microsoft mogelijk na zou kunnen streven en daaruit leren we dat het ontwerp van de hardware in 2024 zal beginnen. In 2027 zouden dan de dev kits beschikbaar gesteld worden met een release van de nieuwe console in 2028. De eerste hybrid cloud games zouden al vanaf 2024 tot 2026 gemaakt kunnen worden.

Dat Microsoft volop inzet op de cloud is geen verrassing, zo wordt in de documentatie ook gesproken over een hybride Xbox, hybride Windows en een hybride HoloLens, die dan samen ‘cloud everything’ vormen. De filosofie hierachter is dat ze niet van groot idee naar groot idee willen gaan, maar dat ze één groot idee hebben waar het hele bedrijf op inzet.

De gelekte Sebile controller zou hierin een belangrijke rol spelen met de ‘direct-to-cloud’ connectivity, waardoor er voor de besturing slechts één apparaat nodig is. Er wordt tevens gesproken over een mobiele controller en een controller voor één hand, evenals een toetsenbord en muis voor gaming die Microsoft zelf maakt. Verder zien we in de documentatie dat Microsoft nadenkt over een handheld, wat in het kader van cloud gaming natuurlijk een prima optie is.