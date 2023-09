Met het lekken van veel interne documenten over de toekomstplannen van Xbox zijn er ook wat details over games naar buiten gekomen. Zo zien we in een releaseschema dat er verschillende nieuwe titels op de planning staan die nog niet officieel zijn aangekondigd. Al moeten we wel opmerken dat het schema uit 2020 komt en dus niet langer correct is als we het tegen de huidige situatie leggen.

Desalniettemin ziet het er naar uit dat de Indiana Jones-game niet lang meer op zich laat wachten en hetzelfde gaat op voor de remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Dat die game bestaat is nu een zekerheid, want het enige wat we tot op heden hadden was simpelweg een gerucht dat via deze documentatie nu bevestigd is. Andere titels die Microsoft op de planning heeft staan zijn een nieuwe DOOM-game en titels die als codenaam Project Kestrel en Project Platinum hebben.

Tevens komt er een uitbreiding voor Starfield en later mogen we nog een remaster van Fallout 3 verwachten, een opvolger van Ghostwire: Tokyo en Dishonored 3. Ook is er in de documentatie een referentie aan Red Dead Redemption 2 te vinden, die mogelijk terugkomt als next-gen.