We zijn inmiddels ruim voorbij de helft van de maand september en dat betekent dat Microsoft bekendmaakt wat er op stapel staat voor de komende weken als je Xbox Game Pass abonnee bent. Hieronder op een rijtje welke titels binnenkort toegevoegd worden en een hoogvlieger is natuurlijk Lies of P, die vanaf vandaag beschikbaar is.

Vanaf vandaag

Lies of P (Cloud, console & pc)

Vanaf 20 september

Party Animals (Cloud & Console)

Vanaf 21 september

Payday 3 (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 29 september

Cocoon (Console & pc)

Vanaf 3 oktober

Gotham Knights (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

The Lamplighter’s League (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 22 september zal er via EA Play een trial van EA Sports FC 24 beschikbaar zijn. Leden kunnen de nieuwe footie dan kosteloos voor 10 uur uitproberen, wat vast een goed beeld van de speelervaring geeft. Verder zijn er nog wat andere perks, waarover je hier meer kunt lezen.

Tot slot zullen er ook wat titels zijn die Xbox Game Pass weer gaan verlaten, dat zijn de onderstaande. Deze games zijn vanaf 30 september niet langer beschikbaar via Game Pass, wel zijn de titels natuurlijk aan te schaffen via de Xbox Store.

Beacon Pines (Cloud, console & pc)

Despot’s Game (Cloud, console & pc)

Last Call BBS (Pc)

Moonscars (Cloud, console & pc)

Outriders (Cloud, console & pc)

Prodeus (Cloud, console & pc)

Weird West (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.