Gisteren kwamen enorm veel details op straat te liggen omtrent aankomende titels, nieuwe Xbox modellen, een nieuwe controller en plannen omtrent de release van de volgende generatie Xbox consoles. Dit alles op basis van documenten die zijn ingediend bij de rechtbank in het kader van de rechtszaak tussen Microsoft en de FTC.

Het leverde nogal wat discussie op en ook gaf het een kijkje in de keuken bij Microsoft, al waren de documenten al wel wat ouder. Nadien was het wachten op een reactie en die is nu gekomen via Phil Spencer op X, die stelt dat ze kennis hebben genomen omtrent de discussie aangaande de oude emails en documenten.

Hij vindt het moeilijk om te zien dat dit wordt gedeeld, omdat er in de tussentijd ontzettend veel is veranderd. Microsoft zal de echte plannen delen zodra ze daarvoor klaar zijn, waarmee hij aangeeft dat de informatie die gelekt is lang niet allemaal nog klopt.

“We’ve seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team’s work shared in this way because so much has changed and there’s so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.”

Naar aanleiding van het lek heeft Phil Spencer ook intern een memo rondgestuurd en ironisch genoeg is ook die weer op het web terecht gekomen. Deze memo is wat uitgebreider, maar van soortgelijke strekking.

“Team,

Today, several documents submitted in the court proceedings related to our proposed acquisition of Activision Blizzard were unintentionally disclosed. I know this is disappointing, even if many of the documents are well over a year old and our plans have evolved.

I also know we all take the confidentiality of our plans and our partners’ information very seriously. This leak obviously is not us living up to that expectation. We will learn from what happened and be better going forward. We all put incredible amounts of passion and energy into our work, and this is never how we want that hard work to be shared with the community. That said, there’s so much more to be excited about, and when we’re ready, we’ll share the real plans with our players.

In closing, I appreciate all of the work that you pour into Team Xbox to surprise and delight our players. In the days and weeks ahead, let’s stay focused on what we can control: continuing the amazing success of Starfield, the upcoming launch of the incredible and accessible Forza Motorsport, and continuing to build games, services and devices that millions of players can enjoy.

Phil”