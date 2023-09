Dankzij een lek is veel informatie van Microsoft aangaande de Xbox op straat komen te liggen. Hoewel Phil Spencer al heeft aangegeven dat het oude documenten zijn, en dus niet per se meer representatief is voor de daadwerkelijke plannen, is het alsnog een pijnlijke situatie.

De vraag was na het lek al snel wie verantwoordelijk was voor het lekken van deze informatie: Microsoft zelf of de FTC. Vanzelfsprekend is er navraag gedaan bij de verschillende instanties, maar die wijzen allemaal naar Microsoft.

Douglas Farrar van de FTC gaf al snel op X aan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het uploaden van de informatie van Microsoft. Iets later heeft de rechter in de zaak, Jacqueline Scott Corley, via een memo aangegeven dat Microsoft zelf de link openbaar beschikbaar heeft gesteld, waarna iedereen de documenten kon downloaden en bekijken.

Nadat ontdekt werd dat de interne informatie openbaar zichtbaar was, heeft de rechtbank de informatie offline gehaald. Het is dus Microsoft geweest dat zelf slordig met de informatie is omgegaan en ze zonder zwart te lakken naar de rechtbank heeft gestuurd.

Een fout van het juridische team dat vrij grote gevolgen heeft, gezien de globale toekomstplannen tot 2028 nu bekend zijn. Een nachtmerrie in zakelijk opzicht, gezien de concurrentie hier natuurlijk ook kennis van neemt.