Ubisoft heeft beloofd dat Assassin’s Creed: Mirage terugkeert naar de roots van de serie. Dit betekent dat het niet uitsluitend een actie-RPG zal zijn zoals de meest recente delen, maar meer de nadruk zal leggen op stealth. Als je van plan bent om de nieuwste toevoeging aan deze bekende serie op je pc te spelen, kun je nu alvast controleren of je hardware voldoet aan de systeemeisen om de game te kunnen draaien.

De minimale eisen voor Assassin’s Creed: Mirage zijn een i7-4790K of Ryzen 5 1600 als CPU in combinatie met een Arc A380 (6GB), GeForce GTX 1060 (6 GB) of Radeon RX 570 (4 GB). Met deze configuratie kun je de game spelen op 1080p met 30 frames per seconde.

Als je het maximale uit de game wilt halen, moet je pc minimaal een i5-11600K of Ryzen 5 5600X hebben. Voor de grafische kaart wordt een GeForce RTX 3080 (10 GB) of een Radeon RX 6900 XT (16 GB) aanbevolen. Met deze configuratie kun je Assassin’s Creed: Mirage spelen in 4K met een framerate van 60fps en ultra-instellingen.

Hieronder vind je een overzicht van de volledige systeemeisen voor de game. Ook kun je hieronder een nieuwe video bekijken die de features van de pc-versie laat zien.