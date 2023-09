Criterion Games is natuurlijk vooral bekend van de Burnout franchise, maar in de afgelopen jaren is de studio ook met diverse andere titels bezig geweest. Zo hebben ze meegewerkt aan verschillende Need for Speed-games en de laatste game in die reeks is zelfs van hun hand.

De focus van de ontwikkelaar is echter verschoven. Eurogamer meldt dat Criterion is opgenomen in de poule van Battlefield developers, waardoor ze een ondersteunende rol gaan spelen in het ontwikkelen van games in die franchise. Wel blijft een klein ‘core’ team zich bezighouden met Need for Speed.

Deze kleine kerngroep zal zich gaan richten op de toekomst van de Need for Speed franchise, waaruit enigszins valt op te maken dat een nieuw deel nog wel even op zich zal laten wachten.