Capcom is al enige tijd bezig met Dragon’s Dogma 2 die eerder dit jaar officieel onthuld werd. Tijdens hun Tokyo Game Show 2023 showcase zouden ze meer van de game laten zien en ze hebben daad bij woord gevoegd.

Hieronder een video van bijna 9 minuten die een diepe duik neemt in wat de game precies is. Zo wordt er gesproken over verschillende features die in de game aanwezig zijn, de vier start Vocations, de combat en nog veel meer.

De video geeft een duidelijke presentatie van wat je van de gameplay mag verwachten, dus check het zeker even hieronder.