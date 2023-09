Tijdens de afgelopen Nintendo Direct uitzending werd een oude game in een nieuw jasje gestoken, namelijk Mario vs. Donkey Kong. De oorspronkelijke game verscheen voor de Game Boy Advance in 2004 en die release is alweer bijna 20 jaar terug. De nieuwe versie gemaakt voor de Switch wordt volledig geoptimaliseerd en de grafische verschillen worden vergeleken in deze video.

Deze verschillen zijn uiteraard overduidelijk in het voordeel van de Nintendo Switch, zoals je hieronder kunt zien. Eerst worden beide versies naast elkaar vergeleken op twee aparte schermen en vervolgens zie je dat beide versies elkaar afwisselen. Mario vs. Donkey Kong ziet er in ieder geval een stuk moderner en frisser uit, dat blijkt wel. De game verschijnt op 16 februari 2024.