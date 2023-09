Sony heeft dit jaar in veel landen een promotionele actie gehad met de PlayStation 5. Zo was de variant met disc drive voor een bepaalde periode verkrijgbaar met € 75,- korting en er zit nu weer een nieuwe promo aan te komen.

De eerder deze week aangekondigde PlayStation 5 bundel (met disc drive) die EA Sports FC 24 bevat, zal naar alle waarschijnlijkheid tegen de aantrekkelijke prijs van € 489,- worden aangeboden. Dit meldt de betrouwbare leaker billbil-kun op X.

Deze aanbieding zou vanaf 25 september beschikbaar moeten zijn (in Frankrijk), precies het moment waarop het mogelijk is de bundel in pre-order te plaatsen. Kort daarna dook er ook een afbeelding op van de Belgische Carrefour die eenzelfde aanbieding heeft, maar dan vanaf 27 september.

Nadien heeft de leaker gemeld dat deze promotie voor heel Europa beschikbaar zou moeten zijn. Interessant is ook dat de Carrefour advertentie aangeeft dat de aanbieding tot 9 oktober geldig is, dus dat geeft wat ruimte om te beslissen om de bundel al dan niet aan te schaffen.