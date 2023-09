Remedy weet altijd uit te blinken op het gebied van grafische kwaliteit in hun games, maar ook het geluid krijgt altijd veel aandacht van de ontwikkelaar. Dit geldt natuurlijk ook voor Alan Wake II en een nieuwe video legt nu uit wat de visie voor deze game is.

Audio director Richard Lapington en senior audio designer Gulli Gunnarsson laten weten dat ze voor Alan Wake II onconventionele instrumenten hebben gebruikt, waaronder de Mega Marvin. Bovendien laten ze sommige geluidseffecten met een kleine vertraging horen. Als iets je schokt, reageert je lichaam daar niet onmiddellijk op. Daarom zorgt de vertraging van een geluidseffect ervoor dat deze ervaring nog intenser wordt.

“If you have ever experienced something that shocks you, it takes a little while to really understand what happened. That’s called the nervous delay, or nerve delay, basically. If you delay that sound effect for just a little bit, it increases your own bodily effect, and it becomes much more powerful that way.”