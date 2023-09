Nintendo Switch Online gebruikers hebben weer een nieuwe game om naar uit te kijken, want Nintendo heeft aangekondigd dat ze Kirby & The Amazing Mirror aan het aanbod zullen toevoegen. Het betreft hier een klassieker, gezien de game oorspronkelijk uitkwam voor de Game Boy Advance.

De game zal op 29 september worden toegevoegd en om deze te kunnen spelen moet je naast een Nintendo Switch Online abonnement ook het Uitbreidingspakket hebben, gezien Game Boy Advance titels daaronder vallen. Hieronder een korte omschrijving van de game en een trailer.

The Mirror World, which exists in the skies of Dream Land, has been invaded by an evil shadow, and Kirby’s the only one who can save the day. Fortunately, he won’t have to go at it alone: He’s been split into four Kirbys of different colors, and he can call up his colorful clones to lend a hand when needed. Summon Red, Yellow and Green Kirby to help solve puzzles, fight enemies or take out the big baddies. Use copy abilities such as the arrow-shooting Cupid Kirby or the melee master Smash Bros. Kirby while platforming through the mazelike world.