Er zijn reeds verschillende LEGO-sets beschikbaar in de Super Mario-lijn. Zo kan je bijvoorbeeld het bekende vraagtekenblok en de machtige Bowser met de beroemde steentjes maken. In november zal de nieuwste set in de winkels liggen.

Vanaf 6 november kan je de Piranha Plant in elkaar zetten. Deze set bestaat uit 540 stenen en het bouwwerk is ongeveer 23 cm hoog, 11 cm breed en 17cm diep. Tevens kan je de kop, bek, stengel en bladeren van stand veranderen. Het pakket kost je € 64,99.

Hieronder kan je enkele foto’s van de LEGO Piranha Plant bekijken.